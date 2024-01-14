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Матео Мехиа покинул «Манчестер Юнайтед». Его подписала «Севилья». За бесплатно 🤯

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«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Севильей» о переходе нападающего Матео Мехии.

«Севилья» согласилась подписать Матео Мехию из «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе. Документы должны быть подписаны на следующей неделе», - написал в соцсетях Фабрицио Романо.

Сообщается, что 20-летний форвард покинет без компенсации, так как срок действия его контракта истекает в июне. У «Юнайтед» будет 25% от последующей продажи игрока.

Мехиа находился в систем «МЮ» с 2019 года, но сыграл всего 30 матчей в молодежной команде, испытывая регулярные проблемы с травмами.

Игрок попал в Англию из академии «Сарагосы», в которой сумел забить 60 голов за один год.

Футболист не заигран ни за одну взрослую сборную. Он имеет право выступать за Испанию и Колумбию.

2 комментария
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Главное чтобы как погба, обратно за сотку не купили
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И не отдали в обратку за бесплатно :)
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