Матео Мехиа покинул «Манчестер Юнайтед». Его подписала «Севилья». За бесплатно 🤯

«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Севильей» о переходе нападающего Матео Мехии.

«Севилья» согласилась подписать Матео Мехию из «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе. Документы должны быть подписаны на следующей неделе», - написал в соцсетях Фабрицио Романо.

Сообщается, что 20-летний форвард покинет без компенсации, так как срок действия его контракта истекает в июне. У «Юнайтед» будет 25% от последующей продажи игрока.

Мехиа находился в систем «МЮ» с 2019 года, но сыграл всего 30 матчей в молодежной команде, испытывая регулярные проблемы с травмами.

Игрок попал в Англию из академии «Сарагосы», в которой сумел забить 60 голов за один год.

Футболист не заигран ни за одну взрослую сборную. Он имеет право выступать за Испанию и Колумбию.