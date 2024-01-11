У Тен Хага спросили о состоянии Марсьяля. Похоже, тренер недоволен положением француза

Тен Хаг дал пресс-конференцию в преддверии матча с «Тоттенхэмом». Один журналист задал тренеру вопрос о французском нападающем «дьяволов»:

«Антони Марсьяль был травмирован почти все лето и не мог сменить клуб. Он был нездоров на протяжении всего трансферного окна, что пока не позволяет осуществить возможный трансфер, с ним все в порядке? Ожидаете ли вы его возвращения в ближайшее время? Некоторые фанаты предполагают, что он пытается уклониться от трансфера».

Тен Хаг заявил, что пока француз не может играть:

«Он не в форме. Значит, с ним не все в порядке. Мы хотим, чтобы все игроки были в форме и были подготовлены к матчам. В данный момент это не так. Мы должны привести его в форму. Но это и его работа тоже – готовиться к матчам, но в данный момент это не так. Он проходит лечение, и ему нужно восстановиться».

Последний раз Марсьяль выходил на поле 9 декабря в матче против «Борнмута». На 57-й минуте встречи вместо француза на поле вышел Хейлунд. Поклонники «МЮ» встретили эту замену бурными аплодисментами.

По данным The Athletic, «Фенербахче», «Марсель» и нескольких клубов Саудовской лиги проявили интерес к французу в январе, но нападающий отклонил все предложения. Он хочет остаться в «Юнайтед» и бороться за свое место в составе. Контракт Антони с «красными дьяволам» рассчитан до июня 2024 года.

Как думаете, у Марсьяль есть будущее в «МЮ»?