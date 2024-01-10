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«Рад снова играть с улыбкой на лице». Санчо вернулся в «Боруссию» и начал с поцелуев эмблемы клуба

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Джейдон Санчо вернулся в «Боруссию» на правах аренды и проведет в дортмундском клубе остаток сезона.

«Когда я сегодня вошел в раздевалку, у меня было ощущение, будто я вернулся домой. Я знаю клуб вдоль и поперёк, я всегда был очень близок с местными болельщиками и никогда не терял связи с клубом. Я рад встретиться с одноклубниками и играть в футбол с улыбкой на лице», - говорил Санчо после возвращения.

23-летний игрок сборной Англии был заснят в тренировочной форме Дортмунда, и всего через несколько мгновений после возвращения в клуб его видели целующим эмблему.

В раздевалке Джейдона встретили тепло. В кадр попало приветствие Марко Ройса.

Напомним, что Санчо покинул Дортмунд в 2021 году, подписав контракт с «Красными дьяволами» за 73 миллиона фунтов, но ему не удалось добиться успеха в Манчестере, а публичная ссора с Эриком тен Хагом только усугубила ситуацию.

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