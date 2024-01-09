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Самолет Санчо приземлился в Дортмунде – футболист сегодня пройдет медицинский осмотр

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На кадрах запечатлена посадка самолета Джейдона Санчо в Дортмунде перед назначенным ему медицинским осмотром в этот четверг.

«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с дортмундской «Боруссией» об аренде Джейдона Санчо до конца сезона.

Трансфер почти завершен, но, конечно, сначала Санчо должен пройти медицинское обследование. Для него это особенно важно, поскольку футболист не играл последние несколько месяцев.

У «Боруссии» нет возможности подписать Санчо на постоянной основе после истечения срока аренды, а это означает, что «Манчестер Юнайтед» рассчитывает на него.

Но пока Санчо возвращается в бывшую команду в надежде восстановить свою форму.

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