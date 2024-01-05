Санчо близок к возвращению в «Боруссию». Сколько «Ман Юнайтед» заработает на аренде Джейдона?

Из Германии приходят сообщения о том, что «Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с дортмундской «Боруссией» по аренде Джейдона Санчо.

По сведениям немецкого Sky Sport, общая сумма шестимесячной аренды англичанина обойдется «шмелям» примерно в 3 млн фунтов стерлингов. В контракт не будет включен пункт о выкупе игрока, уточняет издание.

Как утверждает Sky Sport, в ближайшие 24 часа стороны должны закрыть сделку. Для «Юнайтед» не имеет принципиального значения то, как долго будут длиться переговоры.

А вот «Боруссии» усиление нужно уже сейчас. 13 января дортмундцы проведут свой первый матч в 2024 году – против «Штутгарта». В Бундеслиге команда Терзича после 16-ти туров занимает пятую строчку, отставая от лидера чемпионата, «Байера», на 15 очков.

Санчо не играл за «МЮ» с 26 августа. В последний раз он выходил на поле в матче против «Ноттингем Форест». Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 2026 года.

Как смотрите на возвращение Санчо в Дортмунд?