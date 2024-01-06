Потеряли веру. The Athletic поделился инсайдами из раздевалки «МЮ»

У тренера есть большие проблемы.

По данным The Athletic, многие игроки «Манчестер Юнайтед» потеряли веру и уверенность в Эрика тен Хага. Утверждается, что недовольство в раздевалке только растет.

В материале издания говорится о том, что футболисты недовольны тем, как клуб управляется, и многие считают, что стратегический анализ, проведенный Глейзерами, не помог. Однако не все члены раздевалки разделяют это мнение.

Некоторые по-прежнему поддерживают голландца, несмотря на его попытки вдохновить команду на перелом в лучшую сторону. Однако у других есть «претензии» к подходу, который Тен Хаг выбрал для управления командой.

Сейчас Эрик тен Хаг находится по сильнейшим давлением из-за результатов, которые показывает команда. «Юнайтед» вылетел из кубка и Лиги чемпионов, а также опустился на восьмое место в АПЛ.

В понедельник в рамках Кубка Англии «красные дьяволы» сыграют против «Уигана».