United Tweets
Блог

Потеряли веру. The Athletic поделился инсайдами из раздевалки «МЮ»

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

У тренера есть большие проблемы.

По данным The Athletic, многие игроки «Манчестер Юнайтед» потеряли веру и уверенность в Эрика тен Хага. Утверждается, что недовольство в раздевалке только растет.

В материале издания говорится о том, что футболисты недовольны тем, как клуб управляется, и многие считают, что стратегический анализ, проведенный Глейзерами, не помог. Однако не все члены раздевалки разделяют это мнение.

Некоторые по-прежнему поддерживают голландца, несмотря на его попытки вдохновить команду на перелом в лучшую сторону. Однако у других есть «претензии» к подходу, который Тен Хаг выбрал для управления командой.

Сейчас Эрик тен Хаг находится по сильнейшим давлением из-за результатов, которые показывает команда. «Юнайтед» вылетел из кубка и Лиги чемпионов, а также опустился на восьмое место в АПЛ.

В понедельник в рамках Кубка Англии «красные дьяволы» сыграют против «Уигана».

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
не удивительно
0
0
0
“Стратегический анализ проведенный Глейзерами» ?
Тут нет ошибки?
0
0
0
А ну тогда всё сходится, сегодня писали что «некоторые» игроки всё ещё поддерживают тренера. Я ещё подумал, может трудности перевода, почему написали что некоторые, а оказывается и реально что их несколько кто поддерживает, а остальные потеряли веру 🤷🏻‍♂️
0
0
0
Что, опять?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий