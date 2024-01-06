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🚨 «Фенербахче» сделал предложение «МЮ» по трансферу Марсьяля

Антони Марсьяль Антони Марсьяль
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По данным турецкого новостного издания Takvim, «Фенербахче» сделал первоначальное предложение на сумму €8 млн, чтобы подписать в январе Антони Марсьяля.

Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» истекает будущим летом.

В текущем сезоне Марсьяль забил лишь один мяч в Премьер-лиге. Клуб не рассматривает вариант продления контракта.

Сообщается, что «красные дьяволы» рассчитывают выручить за нападающего около €10-12 млн.

«Фенербахче» рассчитывает быстро закрыть сделку, исходя из хороших отношений с «Манчестер Юнайтед», которые основаны на опыте трансферов Алтая Байиндирома и Фреда.

5 комментариев
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За 10-12 млн если продадут, то норм будет. Если не сейчас, то летом бесплатно уйдет
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МЮ уже должны подбирать ленточку, которой украсят коробку, в которой Антони полетит экспресс доставкой
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Сначала им интересовался Интер)А теперь Фенербахче
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8 млн за неиграющего игрока с конской личкой? По-моему здесь не стоит долго думать и брать то, что дают, сделка в любом случае будет плюсовая.
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Жалко парня. Отдал всю свою карьеру ради своего клуба и в знак благодарности за верность клуб его выкидывает
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