🚨 «Фенербахче» сделал предложение «МЮ» по трансферу Марсьяля

По данным турецкого новостного издания Takvim, «Фенербахче» сделал первоначальное предложение на сумму €8 млн, чтобы подписать в январе Антони Марсьяля.

Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» истекает будущим летом.

В текущем сезоне Марсьяль забил лишь один мяч в Премьер-лиге. Клуб не рассматривает вариант продления контракта.

Сообщается, что «красные дьяволы» рассчитывают выручить за нападающего около €10-12 млн.

«Фенербахче» рассчитывает быстро закрыть сделку, исходя из хороших отношений с «Манчестер Юнайтед», которые основаны на опыте трансферов Алтая Байиндирома и Фреда.