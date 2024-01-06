🚨 «Фенербахче» сделал предложение «МЮ» по трансферу Марсьяля
По данным турецкого новостного издания Takvim, «Фенербахче» сделал первоначальное предложение на сумму €8 млн, чтобы подписать в январе Антони Марсьяля.
Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» истекает будущим летом.
В текущем сезоне Марсьяль забил лишь один мяч в Премьер-лиге. Клуб не рассматривает вариант продления контракта.
Сообщается, что «красные дьяволы» рассчитывают выручить за нападающего около €10-12 млн.
«Фенербахче» рассчитывает быстро закрыть сделку, исходя из хороших отношений с «Манчестер Юнайтед», которые основаны на опыте трансферов Алтая Байиндирома и Фреда.