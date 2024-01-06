Трансфер Санчо затягивается. «Боруссия» и «МЮ» не могут договориться, кто будет платить Джейдону зарплату

«Манчестер Юнайтед» добился прогресса в переговорах с дортмундской «Боруссией» по поводу аренды Джейдона Санчо, сообщает Sky Sports.

Команды заключили «широкое соглашение», несмотря на разногласия по поводу формата трансфера.

Сообщается, что «Дортмунд» хочет иметь возможность подписать Санчо на постоянной основе будущим летом. Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» относится к аренде, как к шагу для развития вингера.

Пока нет конкретных сроков по достижению соглашения, поскольку остается неурегулированным вопрос с зарплатой игрока.

Напомним, что англичанин перешел в «МЮ» из «Боруссии Д» летом 2021 года за €85 млн. Он не играл за «Юнайтед» с августа из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.