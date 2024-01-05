«МЮ» хочет купить игрока из чемпионата Эквадора. Его называют «новым Мойзесом Кайседо»

«Манчестер Юнайтед» активизировал свои усилия по подписанию Оскара Самбрано, сообщает издание Diario Ole Ecuador.

«Красные дьяволы» «стоят плечом к плечу» с «Лутон Таун», который также заинтересован в подписании полузащитника команды ЛДУ Кито.

Имя ЛДУ Кито знакомо болельщикам «Олд Траффорд», поскольку бывший капитан Антонио Валенсия переехал туда в 2019 году после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Самбрано доступен всего за 6,4 миллиона евро. Его называют «новым Мойзесом Кайседо».