United Tweets
Блог

«МЮ» хочет купить игрока из чемпионата Эквадора. Его называют «новым Мойзесом Кайседо»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» активизировал свои усилия по подписанию Оскара Самбрано, сообщает издание Diario Ole Ecuador.

«Красные дьяволы» «стоят плечом к плечу» с «Лутон Таун», который также заинтересован в подписании полузащитника команды ЛДУ Кито.

Имя ЛДУ Кито знакомо болельщикам «Олд Траффорд», поскольку бывший капитан Антонио Валенсия переехал туда в 2019 году после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Самбрано доступен всего за 6,4 миллиона евро. Его называют «новым Мойзесом Кайседо».

 

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
вот такие трансферы уже интереснее
0
0
0
Небось Валенсия опять позвонил кому-то в МЮ и рассказал о талантливом парнишке. В первый раз с Кайседо скауты не повелись на все рекомендации, накупив очередную порцию г..., может хоть во второй раз наступать на одни и те же грабли не будут, тем более цена вопроса копеечная для команды АПЛ.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий