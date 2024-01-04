Позиция сэра Джима Рэтклиффа по поводу замены Тен Хага в этом сезоне

Сэр Джим Рэтклифф и его люди уже рассматривают возможные сценарии будущего Эрика тен Хага.

По данным ESPN FC, бывший тренер «Брайтона» и «Челси» Грэм Поттер «неофициально проинформирован» о своем следующем шаге.

Рэтклифф предпочитает сохранить Тен Хага «по крайней мере до конца сезона», хотя плохие результаты могут привести к тому, что голландец покинет клуб раньше.

Поттер остался без работы с тех пор, как покинул «Стэмфорд Бридж» в прошлом сезоне, а сэр Джим, как говорят, является личным поклонником 48-летнего тренера.