United Tweets
Блог

Позиция сэра Джима Рэтклиффа по поводу замены Тен Хага в этом сезоне

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Сэр Джим Рэтклифф и его люди уже рассматривают возможные сценарии будущего Эрика тен Хага.

По данным ESPN FC, бывший тренер «Брайтона» и «Челси» Грэм Поттер «неофициально проинформирован» о своем следующем шаге.

Рэтклифф предпочитает сохранить Тен Хага «по крайней мере до конца сезона», хотя плохие результаты могут привести к тому, что голландец покинет клуб раньше.

Поттер остался без работы с тех пор, как покинул «Стэмфорд Бридж» в прошлом сезоне, а сэр Джим, как говорят, является личным поклонником 48-летнего тренера.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
С Рэтклифом все понятно, нужен новый владелец
+4
-1
+3
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий