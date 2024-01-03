United Tweets
Блог

Сенсация чемпионата мира по дартсу оказался фанатом «Манчестер Юнайтед» – звезды клуба уже связались с ним🎥

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Футбол Футбол

16-летний Люк Литтлер привлек к себе внимание после выхода в финал чемпионата мира по дартсу.

Сказочные три недели подростка закончились на последнем препятствии, когда он проиграл в финале чемпиону Люку Хамфрису со счетом 7–4, но успех юного Литтера привлек внимание к спорту.

Помимо дартса, Литтлер является большим поклонником «Манчестер Юнайтед» и даже получил билеты на тур по стадиону в качестве одного из своих рождественских подарков в этом году.

Подвиги Литтлера на чемпионате мира привели к тому, что его завалили сообщениями поддержки знаменитости, в том числе прошлые и нынешних звезды «Юнайтед».

«Сейчас у меня много подписчиков. Я получил сообщение от Люка Шоу, из «Манчестер Юнайтед», от Рио Фердинанда, а также от Гэри Невилла и Джонни Эванса», — сказал Литтлер BBC.

«Это просто безумие, люди, на которых я равняюсь, особенно мой клуб «Манчестер Юнайтед», желают мне удачи».

По просьбе специализированного портала Transfermarkt, Литтер назвал команду своей мечты, куда включил не только звезд «МЮ», но и других клубов.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий