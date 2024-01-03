Сенсация чемпионата мира по дартсу оказался фанатом «Манчестер Юнайтед» – звезды клуба уже связались с ним🎥

16-летний Люк Литтлер привлек к себе внимание после выхода в финал чемпионата мира по дартсу.

Сказочные три недели подростка закончились на последнем препятствии, когда он проиграл в финале чемпиону Люку Хамфрису со счетом 7–4, но успех юного Литтера привлек внимание к спорту.

Помимо дартса, Литтлер является большим поклонником «Манчестер Юнайтед» и даже получил билеты на тур по стадиону в качестве одного из своих рождественских подарков в этом году.

Подвиги Литтлера на чемпионате мира привели к тому, что его завалили сообщениями поддержки знаменитости, в том числе прошлые и нынешних звезды «Юнайтед».

«Сейчас у меня много подписчиков. Я получил сообщение от Люка Шоу, из «Манчестер Юнайтед», от Рио Фердинанда, а также от Гэри Невилла и Джонни Эванса», — сказал Литтлер BBC.

«Это просто безумие, люди, на которых я равняюсь, особенно мой клуб «Манчестер Юнайтед», желают мне удачи».

По просьбе специализированного портала Transfermarkt, Литтер назвал команду своей мечты, куда включил не только звезд «МЮ», но и других клубов.