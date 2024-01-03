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Переход Джейдона Санчо в Дортмунд почти завершен: «Боруссия» берет его в аренду

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Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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О возвращении Джейдона Санчо в аренду в дортмундскую «Боруссию» может быть объявлено официально в ближайшие несколько дней.

По словам Фабрицио Романо, объявление о переходе нападающего в Бундеслигу «почти готово».

23-летний футболист в настоящее время ждет «зеленого света» от «красных дьяволов», чтобы присоединиться к тренировочному сбору дортмундской команды в Марбелье.

Утром 4 января обе стороны согласовывали окончательные детали, и все участники были заинтересованы в скорейшем процессе.

 

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