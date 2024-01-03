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📹«Я не против». Перед тренировкой Санчо пообщался с болельщиками «МЮ» и его ответ пришелся по душе не всем

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг исключил Джейдона Санчо из команды. Теперь англичанин занимается на базе в Каррингтоне отдельно от первой команды.

Сегодня, когда игрок приехал на тренировку, его традиционно обступили фанаты «Юнайтед». Санчо не отказывал никому в автографах или фото, но один разговор задел болельщиков.

Один из юных фанатов решил преподнести Джейдону наклейку с изображением игрока в футболке «красных дьяволов». Отец парня сказал: «Возможно, он не захочет наклейку с «МЮ».

На что вингер ответил: «Я не против».

Этот ответ вызвал бурную полемику в комментариях. Некоторые считали эту фразу иначе, чем другие.

💭Мне показалось, что он сказал «я не против», как будто ему вообще все равно. Я уверен, что он неравнодушен к клубу, но не к Тен Хагу.

💭Не понимаю, как можно одновременно заявлять, что любишь этот клуб, и не бороться за место. Он сдался легко. С таким же успехом можно просто сбежать.

💭Он больше не должен играть за «Юнайтед».

💭Он кажется милым парнем, но проблема в его отношении к делу, и я думаю, что футбол АПЛ слишком быстр/физичен для него. Я искренне надеюсь, что у него все получится в «Дортмунде».

В этом сезоне Джейдон Санчо сыграл всего в трех матчах. Вокруг него много различных слухов, но похоже, что уже в январе вингер вернется в Бундеслигу − на него претендует «Дортмунд».

1 комментарий
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Как всегда из мухи раздули слона. Любит Санчо МЮ или не любит и обижен, но парень не виноват, что руководство и скауты клуба не разглядели его проблем с менталитетом и физической способности тянуть на своих плечах топ-клуб. Это руководство клуба и скауты должны объяснять главному тренеру, каков характер и шансы у того или иного игрока успешно сыграть за их клуб. Менеджер должен только сказать игроки какого амплуа ему нужны и выбрать из предложенного ему списка, принимая во внимание совместимость игрока с другими игроками и командным климатом. Привыкли сваливать все свои ошибки на менеджеров и игроков. Если тренер и игрок плохи, то кто ещë в этом виноват, если не руководство клуба и скаутинг.
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