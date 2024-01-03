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Фердинанд верит, что «МЮ» может завершить сезон в топ-4. Рио назвал один фактор, который может улучшить результаты команды

Рио Фердинанд Рио Фердинанд
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В эфире TNT Sports Рио Фердинанд оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на топ-4 в этом сезоне, отметив, какой фактор может повлиять на результаты команды.

«Я думаю, что в этом сезоне «Манчестер Юнайтед» был одним из самых пострадавших от травм клубов. Но, как мне кажется, в январе многие игроки вернутся, и они окажут большое влияние на команду.

Связи между футболистами до сих пор устойчивы, и, поскольку у них будет увеличенный состав, они должны добиваться результатов. Надеюсь, они вернутся в четверку лучших».

«Манчестер Юнайтед» не может похвастаться стабильной игрой в текущем сезоне. За впечатляющим камбэком в матче с «Астон Виллой» (3:2) последовало тяжелое поражение от «Ноттингем Форест» (1:2).

На данный момент «красные дьяволы» занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги с 31 очком. Отставание от «Арсенала», занимающего четвертую строчку, манкунианцев отделяет девять баллов.

2 комментария
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Я тоже верю что они прибавят в концовке сезона и также примерно будут либо на 4 либо на 3 месте
WE ARE UNITED!!🔴
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Чтобы втащить МЮ в топ-4 нужен надëжный голкипер, а не воспетый не по заслугам Онана за бешеные деньги.
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