Фердинанд верит, что «МЮ» может завершить сезон в топ-4. Рио назвал один фактор, который может улучшить результаты команды

В эфире TNT Sports Рио Фердинанд оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на топ-4 в этом сезоне, отметив, какой фактор может повлиять на результаты команды.

«Я думаю, что в этом сезоне «Манчестер Юнайтед» был одним из самых пострадавших от травм клубов. Но, как мне кажется, в январе многие игроки вернутся, и они окажут большое влияние на команду.

Связи между футболистами до сих пор устойчивы, и, поскольку у них будет увеличенный состав, они должны добиваться результатов. Надеюсь, они вернутся в четверку лучших».

«Манчестер Юнайтед» не может похвастаться стабильной игрой в текущем сезоне. За впечатляющим камбэком в матче с «Астон Виллой» (3:2) последовало тяжелое поражение от «Ноттингем Форест» (1:2).

На данный момент «красные дьяволы» занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги с 31 очком. Отставание от «Арсенала», занимающего четвертую строчку, манкунианцев отделяет девять баллов.