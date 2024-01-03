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Друзья младшего сына Руни не верят, что его папа был футболистом. Жена Уэйна рассказала, как пришлось доказывать

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Уэйн Руни, ставший легендой в «Манчестер Юнайтед», столкнулся с неожиданной проблемой: он должен доказать друзьям своего сына, что он футболист. Учитывая форму Уэйна, поверить действительно сложно.

Несмотря на выдающиеся достижения Руни, молодое поколение не до конца осознает его наследие.

Колин, жена Уэйна, рассказала, что их младшему, Касу, было трудно убедить друзей, что его отец играл в футбол. Касу пришлось показывать коллекционные карточки.

«Дети не имеют ни малейшего понятия. Уэйн сейчас ходит в школу, а поскольку он больше не играет, никто из младших ребят не знает, кто он такой», – говорит жена Руни – «Мой младший сын взял карточку Match Attax, на ней был старый снимок Уэйна, и сказал: «Мой друг не знал, что мой папа раньше играл в футбол».

5 комментариев
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Ответ Руслан1313
Ни фига се информационный вакуум в Англии, не удивительно что в Европе забывают кто победил гитлера 🤦🏻‍♂️
Вот это вы конечно мастерски приплели. Мое почтение.
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Это какой то позор, не знать героев Эвертона...
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Ответ Руслан1313
Ни фига се информационный вакуум в Англии, не удивительно что в Европе забывают кто победил гитлера 🤦🏻‍♂️
дай угадаю: Сталин, Жуков и твой прадед? Втроем
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