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«Эта игра была на личном уровне. За «МЮ» я играл по 5-10 минут». Эланга рассказал, что чувстовал во время матча против бывшего клуба

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Энтони Эланга Энтони Эланга
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Энтони Эланга в послематчевом интервью жестко высказался в адрес «Манчестер Юнайтед» после победы 2:1.

Отвечая на вопрос, как изменилась его игра в этом сезоне, Эланга сказал: «Прошлый сезон был для меня непростым, потому что я играл по 5-10 минут, потом не играл 10 игр, а потом то появлялся, то исчезал.

Моя семья поддерживала меня. Эта игра была на личном уровне. Я хотел доказать, что я способен играть на более высоком уровне.

Эланга провел солидную игру, отметившись ключевой передачей против бывшего клуба. В этом сезоне у вингера 4 гола и 6 ассистов за «Ноттингем».

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