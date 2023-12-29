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Статистика «МЮ» в контратаках: много возможностей, но слабая реализация

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне забил пока лишь 21 гол.

Sky Sports составил график, показывающий, как команда Эрика тен Хага показала себя в быстрых атаках Премьер-лиги в этом сезоне.

Это показывает, что «Манчестер Юнайтед» создал 1002 возможности для перехода в атаку, что является третьим результатом в лиге. 

«Манчестер Юнайтед» также выиграл 120 владений мячом в последней трети, а это означает, что тактика прессинга со стороны тренера работает хорошо.

Однако есть одно серьезное беспокойство: в этом сезоне "МЮ" забил только два гола в быстрых отрывах. Это означает, что, хотя они и создают моменты в контратаках, игроки вообще не могут эффективно их завершать.

 

 

1 комментарий
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В этом главная проблема МЮ! Даже при всех травмах которые имеются в команде моменты они создают, и если бы они реализовали все эти моменты, то команда и из группы ЛЧ вышла бы, и явно в турнирной таблице АПЛ была бы выше, но к сожалению Горначо из 10 моментов реализует максимум 2, и Хойлунд тоже в АПЛ забил только один гол, хотя были моменты в той же игре с ливерпулем
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