Статистика «МЮ» в контратаках: много возможностей, но слабая реализация

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне забил пока лишь 21 гол.

Sky Sports составил график, показывающий, как команда Эрика тен Хага показала себя в быстрых атаках Премьер-лиги в этом сезоне.

Это показывает, что «Манчестер Юнайтед» создал 1002 возможности для перехода в атаку, что является третьим результатом в лиге.

«Манчестер Юнайтед» также выиграл 120 владений мячом в последней трети, а это означает, что тактика прессинга со стороны тренера работает хорошо.

Однако есть одно серьезное беспокойство: в этом сезоне "МЮ" забил только два гола в быстрых отрывах. Это означает, что, хотя они и создают моменты в контратаках, игроки вообще не могут эффективно их завершать.