«Я должен поговорить с ними, а не с вами». Тен Хаг заявил, что с нетерпением ждет встречи с Рэтклиффом

Эрик тен Хаг поделился мнением о приобретении сэром Джимом Рэтклиффом 25% доли в «МЮ».

«Я могу сказать, что в данный момент с нетерпением жду встречи с ними.

У них есть опыт в других клубах и видах спорта. Я действительно с нетерпением жду встречи. Уверен, что они могут внести свой вклад в наши успехи.

Футбол - очень сложный вид спорта, особенно на вершине, поэтому я уверен, что Ineos помогут нам в достижении наших высоких амбиций. С самого начала процесса меня информировали - сначала бывший исполнительный директор Ричард Арнольд, а затем временный исполнительный директор Патрик Стюарт, так что я знаю все.

Я в курсе каждую детали, как проходят встречи, переговоры и соглашения. Теперь нужно успокоиться и дать нам немного времени. Я должен поговорить с ними, а не с вами об этом, и тогда мы посмотрим, что получится. Я очень позитивен к той информации, которую мне дали», - заявил тен Хаг.

Напомним, что компания сэра Джима Рэтклиффа Ineos будет отвечать за принятие всех футбольных решений «МЮ», включая будущее Эрика тен Хага, а также трансферы в мужских и женских командах.