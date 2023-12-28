«Я должен поговорить с ними, а не с вами». Тен Хаг заявил, что с нетерпением ждет встречи с Рэтклиффом
Эрик тен Хаг поделился мнением о приобретении сэром Джимом Рэтклиффом 25% доли в «МЮ».
«Я могу сказать, что в данный момент с нетерпением жду встречи с ними.
У них есть опыт в других клубах и видах спорта. Я действительно с нетерпением жду встречи. Уверен, что они могут внести свой вклад в наши успехи.
Футбол - очень сложный вид спорта, особенно на вершине, поэтому я уверен, что Ineos помогут нам в достижении наших высоких амбиций. С самого начала процесса меня информировали - сначала бывший исполнительный директор Ричард Арнольд, а затем временный исполнительный директор Патрик Стюарт, так что я знаю все.
Я в курсе каждую детали, как проходят встречи, переговоры и соглашения. Теперь нужно успокоиться и дать нам немного времени. Я должен поговорить с ними, а не с вами об этом, и тогда мы посмотрим, что получится. Я очень позитивен к той информации, которую мне дали», - заявил тен Хаг.
Напомним, что компания сэра Джима Рэтклиффа Ineos будет отвечать за принятие всех футбольных решений «МЮ», включая будущее Эрика тен Хага, а также трансферы в мужских и женских командах.