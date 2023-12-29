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🚨🎥Джейдон Санчо замечен болельщиками «МЮ» впервые после изгнания Эриком тен Хагом

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Джейдон Санчо был замечен болельщиками «Манчестер Юнайтед» впервые после изгнания Эриком тен Хагом из команды.

Напомним, что Санчо не играл за «Юнайтед» после публичной ссоры с тренером, которая произошла после поражения команды от «Арсенала» в начале сентября.

В тот день Тен Хэг сообщил СМИ, что Санчо не попал в состав из-за того, что не соответствовал требуемым стандартам на тренировках – утверждение, которое игрок сборной Англии впоследствии опроверг в посте в социальных сетях.

С тех пор Санчо был отстранен от первой команды «Юнайтед» – ел и даже переодевался отдельно от своих одноклубников.

А теперь Санчо впервые был замечен на публике после своего изгнания из «Юнайтед».

Фанат клуба снял на видео, как 23-летний футболист в своей машине подписывает футболку для ребенка, прежде чем показать в камеру большой палец и уехать.

Санчо может покинуть «МЮ» в зимнее трансферное окно, в последние несколько месяцев ходили разговоры об интересе к нему клубов Бундеслиги, Саудовской профессиональной лиги, Серии А и турецкой Суперлиги.

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