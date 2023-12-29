🚨🎥Джейдон Санчо замечен болельщиками «МЮ» впервые после изгнания Эриком тен Хагом

Джейдон Санчо был замечен болельщиками «Манчестер Юнайтед» впервые после изгнания Эриком тен Хагом из команды.

Напомним, что Санчо не играл за «Юнайтед» после публичной ссоры с тренером, которая произошла после поражения команды от «Арсенала» в начале сентября.

В тот день Тен Хэг сообщил СМИ, что Санчо не попал в состав из-за того, что не соответствовал требуемым стандартам на тренировках – утверждение, которое игрок сборной Англии впоследствии опроверг в посте в социальных сетях.

С тех пор Санчо был отстранен от первой команды «Юнайтед» – ел и даже переодевался отдельно от своих одноклубников.

А теперь Санчо впервые был замечен на публике после своего изгнания из «Юнайтед».

Фанат клуба снял на видео, как 23-летний футболист в своей машине подписывает футболку для ребенка, прежде чем показать в камеру большой палец и уехать.

Санчо может покинуть «МЮ» в зимнее трансферное окно, в последние несколько месяцев ходили разговоры об интересе к нему клубов Бундеслиги, Саудовской профессиональной лиги, Серии А и турецкой Суперлиги.