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«Это странная ситуация для меня». Лисандро Мартинес рассказал о восстановлении после травмы

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Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
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Лисандро Мартинес рассказал, как продвигается его восстановление после травмы лодыжки.

«Мне действительно уже хорошо. Моя реабилитация проходит потрясающе, я чувствую себя сильным. У меня потрясающий физиотерапевт, и медицинский персонал прекрасно обо мне заботится.

Честно говоря, эта ситуация странна для меня, потому что я люблю находиться на поле, биться с командой в окружении наших болельщиков.

Я могу помогать команде и быть позитивным, потому что важно нести в клуб хорошую энергетику. Таков мой менталитет.

Я всегда стараюсь помогать команде. Всегда слежу за тем, что меня окружает, может быть, даю советы или делюсь опытом. Я постараюсь помочь, и не имеет значения, как», - заявил Мартинес.

Ожидается, что аргентинский защитник вернется на поле в матче с «Тоттенхэмом», который состоится 14 января.

2 комментария
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Ждём мясника....не хватает тебя..
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