«Это странная ситуация для меня». Лисандро Мартинес рассказал о восстановлении после травмы
Лисандро Мартинес рассказал, как продвигается его восстановление после травмы лодыжки.
«Мне действительно уже хорошо. Моя реабилитация проходит потрясающе, я чувствую себя сильным. У меня потрясающий физиотерапевт, и медицинский персонал прекрасно обо мне заботится.
Честно говоря, эта ситуация странна для меня, потому что я люблю находиться на поле, биться с командой в окружении наших болельщиков.
Я могу помогать команде и быть позитивным, потому что важно нести в клуб хорошую энергетику. Таков мой менталитет.
Я всегда стараюсь помогать команде. Всегда слежу за тем, что меня окружает, может быть, даю советы или делюсь опытом. Я постараюсь помочь, и не имеет значения, как», - заявил Мартинес.
Ожидается, что аргентинский защитник вернется на поле в матче с «Тоттенхэмом», который состоится 14 января.