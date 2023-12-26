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Конкуренция возрастает. Помимо «Барселоны», в гонку за Гринвуда включился и «Атлетико Мадрид»

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Mundo Deportivo сообщает, что появился еще один претендент на трансфер Мэйсона Гринвуда.

В подписании полузащитника «МЮ», выступающего на правах аренды за «Хетафе», заинтересован мадридский «Атлетико». «Матрасники» остались под впечатлением от игрока во время очной игры с «Хетафе», закончившейся вничью 3:3.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».

Отметим, что Гринвуд набрал 5+4 в 15 матчах во всех соревнованиях за «Хетафе».

Англичанин вернется в «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года, когда истечет срок его аренды, но, скорее всего, снова покинет клуб.

2 комментария
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Ну и славно, удачи парню! А за МЮ будут продолжать блистать супер-эффективные Антони и Пелистри
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Мда уж. МЮ всегда показывает мастер - класс, как продавать или избавляться от игроков :(
либо бесплатно либо за копейки! зато скупает втридорога всяких непонятных спинеров!
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