Конкуренция возрастает. Помимо «Барселоны», в гонку за Гринвуда включился и «Атлетико Мадрид»

Mundo Deportivo сообщает, что появился еще один претендент на трансфер Мэйсона Гринвуда.

В подписании полузащитника «МЮ», выступающего на правах аренды за «Хетафе», заинтересован мадридский «Атлетико». «Матрасники» остались под впечатлением от игрока во время очной игры с «Хетафе», закончившейся вничью 3:3.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».

Отметим, что Гринвуд набрал 5+4 в 15 матчах во всех соревнованиях за «Хетафе».

Англичанин вернется в «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года, когда истечет срок его аренды, но, скорее всего, снова покинет клуб.