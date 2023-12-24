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🚨 The Guardian: один из новичков «МЮ» расстроен менталитетом некоторых товарищей по команде

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» провалил первую половину сезона 2023/24, но помимо этого, у клуба появились проблемы в раздевалке.

The Guardian пишет, что один из последних новичков «МЮ» остался «чрезвычайно не впечатлен» менталитетом некоторых товарищей по команде.

Неназванный футболист не чувствует, что весь состав полон решимости действительно бороться, чтобы вернуть «красных дьяволов» на вершину.

Несмотря на все неприятности, Эрик тен Хаг по-прежнему оптимистичен и уверен, что его команда сможет изменить ситуацию в 2024 году. Он надеется, что проблемы с травмами исчезнут, и его команда будет работать гораздо лучше, имея больше доступных игроков.

Хейлунд, Онана, Маунт или Амрабат? Ваш вариант. 👇

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