🚨 The Guardian: один из новичков «МЮ» расстроен менталитетом некоторых товарищей по команде

«Манчестер Юнайтед» провалил первую половину сезона 2023/24, но помимо этого, у клуба появились проблемы в раздевалке.

The Guardian пишет, что один из последних новичков «МЮ» остался «чрезвычайно не впечатлен» менталитетом некоторых товарищей по команде.

Неназванный футболист не чувствует, что весь состав полон решимости действительно бороться, чтобы вернуть «красных дьяволов» на вершину.

Несмотря на все неприятности, Эрик тен Хаг по-прежнему оптимистичен и уверен, что его команда сможет изменить ситуацию в 2024 году. Он надеется, что проблемы с травмами исчезнут, и его команда будет работать гораздо лучше, имея больше доступных игроков.

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