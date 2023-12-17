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«Их уничтожат». У Гари Невилла есть одна претензия к Тен Хагу — он считает, что из-за этого «МЮ» не устоять в матче против «Ливерпуля»

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В преддверии матча «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля» Гари Невилл объяснил, какой момент в работе Эрика тен Хага напрягает его больше всего.

В эфире Sky Sports эксперт сказал:

«Меня беспокоит, что Эрик тен Хаг ничего не меняет. В этих больших выездных матчах он продолжает играть в тот же футбол. Я думаю, что сегодня он выпустит команду с той же задачей, с тем же стилем. И их уничтожат.

Я думаю, что сегодня он должен использовать другую схему, которая даст им шанс. Для меня это 5-4-1 или 4-5-1. Это может придать команде крепкости».

Невилл, который недавно признавался, что устал от просмотра матчей «МЮ», перед встречей с «Ливерпулем» настроен максимально пессимистично. Выступая в студии, он сказал:

«Ни один фанат «Манчестер Юнайтед» не верит, что сегодня им удастся заполучить хотя бы одно очко. Включая меня».

Этот настрой не удивляет, ведь «красные дьяволы» подходят к встрече с мерсисайдцами, лидирующими в лиге, после двух поражений подряд и вылета из ЛЧ.

А вы согласны с упорством Тен Хага или поддерживаете мнение экс-защитника «МЮ»?

 

4 комментария
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Ну завидую я легендам МЮ .Смотреть во что превратили команду, наверное то ещё удовольствие.
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Где will turner и lavinka, эти разрушители мифов и любители хага должны все это опровергнуть
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Невилл предлагает автобус поставить
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хмммм...интересно, а когда мю на Энфилде было легко...
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