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Тен Хаг о работе с игроками: «Почти с любым сработает рука на его плече, а иногда и пинок под зад»

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Футбол Футбол

Эрик тен Хаг дал неочевидный ответ на вопрос, как он собирается вернуть Маркусу Рэшфорду его результативную форму.

На предматчевой пресс-конференции тренер «МЮ» заявил: «Думаю, почти с любым игроком сработает рука на его плече, а иногда и пинок под зад.

В управлении [командой] может быть разница в том, какой подход вы используете – пинок под зад или руку на плечо».

Тен Хаг не намекнул, какой подход применит к Рэшфорду, но форварду как можно скорее нужно вернуть голевое чутье.

В прошлом сезоне Рэшфорд забил 30 мячей, а в этом завершает первую половину чемпионата с одним голом.

4 комментария
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Рука на зад получается
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Или пинок в плече
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В общем физрук уже буквально
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пока что с одним голом, в матче с Ливерпуль может хет трик сделать
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