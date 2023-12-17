Тен Хаг о работе с игроками: «Почти с любым сработает рука на его плече, а иногда и пинок под зад»

Эрик тен Хаг дал неочевидный ответ на вопрос, как он собирается вернуть Маркусу Рэшфорду его результативную форму.

На предматчевой пресс-конференции тренер «МЮ» заявил: «Думаю, почти с любым игроком сработает рука на его плече, а иногда и пинок под зад.

В управлении [командой] может быть разница в том, какой подход вы используете – пинок под зад или руку на плечо».

Тен Хаг не намекнул, какой подход применит к Рэшфорду, но форварду как можно скорее нужно вернуть голевое чутье.

В прошлом сезоне Рэшфорд забил 30 мячей, а в этом завершает первую половину чемпионата с одним голом.