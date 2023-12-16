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Фердинанд назвал худшего партнера по «МЮ». Удивительно, но это легенда клуба

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Постоянно требовал от него большего.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд на подкасте BBC рассказал о том, кого считает худшим партнером по команде.

«Если честно, это Уэйн Руни. С ним у меня было больше всего споров. Мы никогда не ссорились, это происходило на поле. Мы никогда не спорили на тренировках, только в день матча. Наверное, раз в две или три игры. Кричали друг на друга, ругались, потому что я хотел от него большего.

Я знал, в чем он хорош, и знал, что он способен на большее. Я хотел, чтобы он был более эффективным или что-то в этом роде.

Самое важное для меня в Уэйне − это то, что он хотел делать передачи на 30-40 метров, как Пол Скоулз, и он мог их делать, он был настолько хорош. А я хотел, чтобы он забивал 30 или 40 голов за сезон, что он мог делать».

Рио Фердинанд и Уэйн Руни были партнерами не только по «МЮ», но и в сборной Англии. Если один был лучшим в защите, то второй − в атаке.

Тем временем Фердинанд продолжил рассказ о том, как сильно Уэйн был вовлечен в матчи: «В один из сезонов он забил 30 с лишним мячей и был недоволен, потому что не диктовал игру, ему приходилось играть высоко, а я не мог понять, что происходит. Это топ-нападающий, я хочу, чтобы ты стал таким, потому что знаю, что ты можешь им стать. Но он так любил футбол, что хотел играть в него, как в парке. Мы часто спорили, я говорил ему, что надо бить, а он на меня кричал в ответ. Но это были хорошие споры».

Огонь и агрессия, описанные Рио Фердинандом, могли быть именно тем, чего так не хватает сегодняшнему составу «Юнайтед».

3 комментария
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Машину времени бы аааа
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+3
Уэйн умел всё на поле и хотел это показать. Но Рио прав - нельзя распыляться. Если ты форвард - будь добр забивай голы, тебе за это платят. Тем более с такой полузащитой, нет надобности исполнять роль разыгрывающего. Кстати возможно именно поэтому Руни и закончил раньше чем мог.
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Руни реально мог все , думаю он мог сыграть в любой эпохе , будь с костоломами 80 будь это с гиком Пепом
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