«Плохой опыт». Тен Хаг не хочет думать о разгроме от «Ливерпуля» образца прошлого сезона

В преддверии долгожданной поездки на «Энфилд», чтобы сыграть против «Ливерпуля», Эрик тен Хаг вспомнил о болезненном проигрыше 7:0 в прошлом сезоне.

С тех пор мало что изменилось, хотя прошло девять месяцев: «красные дьяволы» продолжают пребывать в плохой форме. Несмотря на два поражения подряд, Тен Хаг с оптимизмом смотрит на шансы «МЮ» в матче с «мерсисайдцами».

Во время пресс-конференции Эрика спросили, показывал ли он своей команде ролики о разгроме 7:0, чтобы мотивировать их перед встречей в эти выходные.

Босс ответил: «Я не думаю, что это правильно. Это было в прошлом сезоне, там и осталось. Что мы можем изменить, так это будущее. В воскресенье − новая игра. В прошлом сезоне я не видел, чтобы мы были напуганы. Это был плохой опыт, но ничего подобного [не повторится] − вы начинаете сначала».

«Тогда в первом тайме, я думаю, мы играли достойно. Но сразу после перерыва на нас обрушился шквал страха, и мы не выдержали. Такого не может быть».

Кажется, что тренерский штаб проработал те ошибки, которые были допущены в марте. Есть надежда, что завтра все будет иначе.