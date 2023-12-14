Тен Хаг, возможно, уже знает место своей следующей работы. Давление в «МЮ» растет
Будущее Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» продолжает оставаться главной темой для разговоров. Вылет из Лиги чемпионов оказал еще большее давление на голландца, и в сообщениях утверждается, что "красные дьяволы" уже ищут альтернативу.
Однако The Express сообщает, что у Тен Хага, возможно, уже есть другая роль, если его уволят. Говорят, что голландец является целью дортмундской «Боруссии».
Советник дортмундской «Боруссии» Маттиас Заммер ранее работал с Тен Хагом в мюнхенской «Баварии» в 2013 году.
Нынешний тренер Эдин Терзич подписал контракт только прошлым летом, но в настоящее время клуб отстает от лидера Бундеслиги на 11 очков.
Однако Sky Sports сообщает, что «красные дьяволы» на данный момент не планируют увольнять Тен Хага.