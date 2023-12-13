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Куда уже хуже? Удручающая статистика «МЮ» после поражения от «Баварии»

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«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Баварии» со счетом 1:0 на «Олд Траффорд» и вылетел из Лиги чемпионов.

Беззубое выступление вызвало разочарование фанатов, которые уже видели, как четыре тренера прошли похожий путь. После поражения «Баварии» появились две печальные статистики.

«Манчестер Юнайтед» пропустил 15 голов, включая гол «Баварии» во вторник, на групповом этапе Лиги чемпионов. Помимо немецкой команды в группу входили только «Копенгаген» и «Галатасарай». Это наибольшее количество голов, пропущенных командой Премьер-лиги на данном этапе турнира.

За 90 минут «красные дьяволы» также не смогли нанести ни одного удара в створ. Это трагично, особенно после стольких затрат на усиление состава.

Плачевное состояние защиты и нападения – зрелище, к которому болельщики уже привыкли в этом сезоне. Кажется, у «МЮ» будут серьезные проблемы в предстоящем матче с «Ливерпулем».

1 комментарий
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статью писал тот кто не смотрел матч или статистику? как это ни одного удара не нанесли за 90 мин?
Шоу зарядил - Ноер кулаками отбил.... понятно что очень слабо сыграли... но не пишите ересь
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