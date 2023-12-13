«Вы - говно, и вы об этом знаете!» Болельщики «Баварии» отметились едкой кричалкой на «Олд Траффорд» 💩

Стыдно должно быть.

«Манчестер Юнайтед» во 2-й раз в истории Лиги чемпионов стал последним в группе.

Команда Эрика тен Хага завершила выступление в квартете с «Баварией», «Копенгагеном» и «Галатасараем» на последней строчке, набрав антирекордные для себя 4 очка.

«Юнайтед» уже финишировал последним – в сезоне-2005/06. Ни одной команде из Англии не удавалось занять 4-е место в группе Лиги чемпионов дважды.

В решающем матче команда тен Хага дома проиграла «Баварии» 0:1 - немецкие болельщики на трибунах рубили правду-матку.