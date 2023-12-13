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«Вы - говно, и вы об этом знаете!» Болельщики «Баварии» отметились едкой кричалкой на «Олд Траффорд» 💩

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Стыдно должно быть.

«Манчестер Юнайтед» во 2-й раз в истории Лиги чемпионов стал последним в группе.

Команда Эрика тен Хага завершила выступление в квартете с «Баварией», «Копенгагеном» и «Галатасараем» на последней строчке, набрав антирекордные для себя 4 очка.

«Юнайтед» уже финишировал последним – в сезоне-2005/06. Ни одной команде из Англии не удавалось занять 4-е место в группе Лиги чемпионов дважды.

В решающем матче команда тен Хага дома проиграла «Баварии» 0:1 - немецкие болельщики на трибунах рубили правду-матку.

7 комментариев
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Как быстро болельщики Баварии забыли о 1-5 от Айнтрахта Ф. Смеется тот, кто смеется последним.
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По факту...
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Удивительно, что после этого не последовал их коронный перфоманс с туалетной бумагой.
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Смысл верный, но слова грубые.
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что за швайны...
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Да уж, футбол – это про уважение.
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главное не убирать этого физрука из мю, хочу увидеть падение мю в чемпионшип)
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