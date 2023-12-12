«Манчестер Юнайтед» полностью провалил Лигу чемпионов. Английские клубы еще никогда не пропускали так много

«Манчестер Юнайтед» провалил еврокубковый сезон 2023/24, заняв последнее место в группе A Лиги чемпионов.

Англичане уступили в заключительном матче группового этапа мюнхенской «Баварии», но это мало повлияло на турнирную таблицу, поскольку «Копенгаген» гарантировал себе второе место, обыграв «Галатасарай».

Зато «Манчестер Юнайтед» сегодня вошел в историю английского футбола, став первым клубом, который пропустил 15 голов на групповом этапе Лиги чемпионов.

Удивляться «успехам» не стоит. Приведем лишь один пример: Антони отдал лишь одну голевую передачу в последних 25 играх за «Манчестер Юнайтед» и ни разу не забил.

Чего ждать «МЮ» в ближайшее время?