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«Манчестер Юнайтед» полностью провалил Лигу чемпионов. Английские клубы еще никогда не пропускали так много

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«Манчестер Юнайтед» провалил еврокубковый сезон 2023/24, заняв последнее место в группе A Лиги чемпионов.

Англичане уступили в заключительном матче группового этапа мюнхенской «Баварии», но это мало повлияло на турнирную таблицу, поскольку «Копенгаген» гарантировал себе второе место, обыграв «Галатасарай».

Зато «Манчестер Юнайтед» сегодня вошел в историю английского футбола, став первым клубом, который пропустил 15 голов на групповом этапе Лиги чемпионов.

Удивляться «успехам» не стоит. Приведем лишь один пример: Антони отдал лишь одну голевую передачу в последних 25 играх за «Манчестер Юнайтед» и ни разу не забил.

Чего ждать «МЮ» в ближайшее время?

2 комментария
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Антрпвен - 15 пропущенных.
МЮ - 15.

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