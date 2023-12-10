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«Могу показать им видео». Тен Хаг рассказал про то, что может замотивировать игроков победить «Баварию»

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Перед заключительным матчем группового этапа Лиги чемпионов главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг поговорил с журналистами.

«Для того, чтобы совершенствоваться, мы должны работать. Улучшать команду − моя ответственность. Я буду отдавать все силы, команда тоже. Могу показать им видео матча с «Челси». Если у нас будет хороший план, мы сможем победить любого соперника».

Тен Хаг явно уверен в том, что «Манчестер Юнайтед» может победить «Баварию». Это самое малое, что им нужно сделать для выхода в плей-офф.

«Красные дьяволы» должны надеяться, что удача будет благосклонна к ним в другом матче: «Копенгаген» обязан сыграть вничью с «Галатасараем». Однако и первая задача для «МЮ» сложна, так как у «Баварии» 39-матчевая беспроигрышная серия в матчах группы ЛЧ.

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