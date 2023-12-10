📸Потерян во времени и пространстве. На камеру попала реакция Тен Хага на финальный свисток в игре с «Борнмутом»

Все пошло не по плану.

После финального свистка матча между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом» (0:3) Эрик тен Хаг выглядел очень подавленным.

Болельщик снял с трибуны видео, как главный тренер манкунианцев стоит как будто в прострации на боковой линии, пока все остальные представители штаба и игроки направляются в подтрибунное помещение или в сторону газона. Это продлилось как минимум 10 секунд.

В какой-то момент Тен Хаг выходит из оцепенения или собственных мыслей и все-таки делает шаг в сторону поля.

После игры тренер заявил следующее: «Я думаю, что мы начали не очень хорошо. Мы получили предупреждение, когда они чуть не получили пенальти. Это должно было нас разбудить. Но потом мы очень легко дали забить. Они очень жестко оборонялись, шли в дуэли, выходили один на один. Тогда было очень сложно. Я думаю, что мы тоже пытались играть, но нам не хватало блеска в штрафной».

Это поражение стало для «Юнайтед» уже седьмым в АПЛ этого сезона. Всего команда Тен Хага проиграла в 11 из 23 матчей во всех турнирах.