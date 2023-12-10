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📸Потерян во времени и пространстве. На камеру попала реакция Тен Хага на финальный свисток в игре с «Борнмутом»

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Все пошло не по плану.

После финального свистка матча между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом» (0:3) Эрик тен Хаг выглядел очень подавленным.

Болельщик снял с трибуны видео, как главный тренер манкунианцев стоит как будто в прострации на боковой линии, пока все остальные представители штаба и игроки направляются в подтрибунное помещение или в сторону газона. Это продлилось как минимум 10 секунд.

В какой-то момент Тен Хаг выходит из оцепенения или собственных мыслей и все-таки делает шаг в сторону поля.

После игры тренер заявил следующее: «Я думаю, что мы начали не очень хорошо. Мы получили предупреждение, когда они чуть не получили пенальти. Это должно было нас разбудить. Но потом мы очень легко дали забить. Они очень жестко оборонялись, шли в дуэли, выходили один на один. Тогда было очень сложно. Я думаю, что мы тоже пытались играть, но нам не хватало блеска в штрафной».

Это поражение стало для «Юнайтед» уже седьмым в АПЛ этого сезона. Всего команда Тен Хага проиграла в 11 из 23 матчей во всех турнирах.

1 комментарий
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Слишком много отскоков га последних минутах от МЮ в этом сезоне. Большое везение, что они идут в Топ -6, удивительный парадокс. Игры и даже перспективы её наработки нет от слово совсем.

Травмы? Это не баскетбол, где 2-3 игрока на индивидуальных качествах могут делать разницу и тащить к чемпионству.
Даже если все игроки будут здоровы, тренер сам не знает как с ними играть.

Раз за разом решают характер отдельных игроков. Вот почему забивают не нападающие а полузащита и защита. Ни одной похожей атаки в матчах. Нельзя на что то показать, и сказать - вот, стиль МЮ, стиль Тен Хага.

Лучшие бомюардиры это Мактомини и Каземиро. Это говорит о многом.
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