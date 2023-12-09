«Я только что посмотрел хайлайты». Гари Невилл емко подвел итоги матча против «Борнмута»

Грустная правда.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» безостановочно играет на нервах фанатов: за яркими победами идут катастрофические поражения, и непохоже, что этот цикл близок к концу.

Из-за этой нестабильности Гари Невилл, регулярно освещающий матчи «дьяволов», даже заявил, что у него больше нет сил смотреть матчи родной команды. Судя по всему, экс-защитник сдержал свое слово и не стал наблюдать за матчем на «Олд Траффорд» против «Борнмута», который завершился для «Юнайтед» разгромным поражением со счетом 0:3.

Наутро после той кошмарной встречи Невилл лаконично подвел ее итоги, и с ним сложно поспорить:

«Я только что посмотрел хайлайты матча на сайте Sky Sports и считаю, что 3:0 — хороший результат!»

Счет действительно мог бы быть больше, учитывая, что в первом тайме гол «Борнмута» отменили из-за офсайда, а на последних минутах в ворота «МЮ» залетел еще один мяч, который не был засчитан из-за игры рукой.

Что происходит с «красными дьяволами»?