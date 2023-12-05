😡 «Вы не можете печатать статьи у нас за спиной». Тен Хаг в ярости от «инсайдов» журналистов про «МЮ»

Эрик тен Хаг обвинил новостные агентства в том, что они обсуждают «за спиной» «Манчестер Юнайтед».

Сегодня стало известно, что четырем журналистам было запрещено присутствовать на пресс-конференции наставника «МЮ» после того, как они рассказали о недовольстве некоторых игроков методами управления тен Хага.

Голландец прокомментировал ситуацию:

«Они должны были прийти к нам первыми, а не действовать за нашей спиной, печатая статьи - это неправильно. У нас хорошие отношения, они обращались к нам заранее, и мы обсуждали детали.

Написали ли они правду? Нет, конечно, в каждой команде всегда есть игроки, которые не играют, которые не так довольны ситуацией, но нет никаких проблем».

Да, я уверен, что игроки мне верны. Посмотрите как мы вернулись в матче с «Брентфордом», игру с «Бернли» или «Фулхэмом».

Каждый раз команда проявляла характер, большую решимость и стойкость, поэтому мы вместе. Вы не можете играть в классный футбол без единства».