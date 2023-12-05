Сожалеет ли Рэшфорд о решении подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед»?

Маркус Рэшфорд очень тяжело начал сезон 2023/24 в «Манчестер Юнайтед», забив всего два гола во всех соревнованиях.

Англичанина критиковали за то, что он не приложил достаточных усилий для своей команды и не смог повторить форму прошлого сезона.

Однако Фабрицио Романо опроверг все слухи о том, что он, возможно, сожалеет о решении подписать новый долгосрочный контракт с "красными дьяволами".

Рэшфорд подписал сделку, потому что доверяет клубу, текущему проекту, а также видению Эрика тен Хага.

Романо написал в своем блоге: «Могу сказать, что Рэшфорд не сожалеет о подписании нового контракта с «Манчестер Юнайтед», игрок переживает трудный период в своей карьере на «Олд Траффорд».

Это просто плохой момент для игрока. Рэшфорд подписал новый контракт, поскольку доверяет клубу, проекту и тренеру".