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Сожалеет ли Рэшфорд о решении подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед»?

Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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Футбол Футбол

Маркус Рэшфорд очень тяжело начал сезон 2023/24 в «Манчестер Юнайтед», забив всего два гола во всех соревнованиях.

Англичанина критиковали за то, что он не приложил достаточных усилий для своей команды и не смог повторить форму прошлого сезона.

Однако Фабрицио Романо опроверг все слухи о том, что он, возможно, сожалеет о решении подписать новый долгосрочный контракт с "красными дьяволами".

Рэшфорд подписал сделку, потому что доверяет клубу, текущему проекту, а также видению Эрика тен Хага.

Романо написал в своем блоге: «Могу сказать, что Рэшфорд не сожалеет о подписании нового контракта с «Манчестер Юнайтед», игрок переживает трудный период в своей карьере на «Олд Траффорд». 

Это просто плохой момент для игрока. Рэшфорд подписал новый контракт, поскольку доверяет клубу, проекту и тренеру".

3 комментария
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А что ему жалеть с такой зарплатой?
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ну да, когда был в пике, подписал контракт с огромной зарплатой - по любому сейчас жалеет)) конечно))
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Сожалеет ли Манчестер Юнайтед что продлил этого безхрибетника думаю да. Талант это ещё не всё нужно упорно работать и быть морально и ментально сильным а с этими аспектами у него беда.
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