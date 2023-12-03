«Я больше не хочу смотреть их матчи». Гари Невилл эмоционально высказался о сложностях «МЮ»

Гари Невилл признался, что устал от «Манчестер Юнайтед», — экс-защитнику эмоционально тяжело наблюдать за своим бывшим клубом.

Выступая в студии Sky Sports, эксперт сказал:

«Я чувствую, что мы снова вошли в этот цикл. Опять начинаются призывы убрать тренера, другие же говорят: «Мы не можем избавиться от еще одного тренера, мы должны избавиться от игроков, потому что именно они были причиной увольнения предыдущих», а потом мы начинаем обсуждать владельцев. И мне скучно. Я устал от своего клуба. Я больше не хочу освещать их игры.

Я больше не хочу смотреть их матчи, и это самое печальное обвинение, которое можно предъявить своему футбольному клубу. Когда тебе надоедает наблюдать за ними, когда тебе становится скучно. И это не только я, несколько моих знакомых за последние пару недель сказали: «Хватит».

Глупость в том, что я все равно построю свой вечер среды вокруг матча «Манчестер Юнайтед». Это жизнь: мы идем и смотрим на них снова и снова, не так ли?

Но именно такие чувства я испытываю сегодня. Я устал от них, и это печально. Я люблю этот клуб и азарт футбола, но я уже боюсь того, что произойдет на «Энфилде» через две недели просто потому, что я думаю, что это может быть полным беспорядком. Я уже боюсь того, что произойдет в среду вечером против «Челси», потому что это может быть неразбериха. Нет уверенности, они потеряли нашу уверенность, весь клуб потерял наше доверие как болельщиков».

А у вас еще остались силы на то, чтобы смотреть матчи «МЮ»?