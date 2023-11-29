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Что нужно сделать «Манчестер Юнайтед», чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

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«Манчестер Юнайтед» нанес серьезный удар по своим надеждам на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов после ничьей 3:3 на выезде с «Галатасараем» в среду.

Чтобы выйти в плей-офф турнира, «красные дьяволы» должны обыграть мюнхенскую «Баварию», надеясь на ничью между «Копенгагеном» и «Галатасараем».

Если победит турецкая или датская команда, «Манчестер Юнайтед» вылетит из Лиги чемпионов, независимо от их результата против «Баварии» на «Олд Траффорд».

Ничья, возможно, отправит «красных дьяволов» в Лигу Европы. 

1 комментарий
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Может быть еще напишите, что должно произойти, чтобы МЮ стал победителем ЛЧ в этом году.
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