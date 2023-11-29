Статистика выявила MVP нынешнего «МЮ» - с этим нападающим команда почти не проигрывает😱😱😱

Цифры не врут.

Антони Марсьял - безоговорочный MVP «Юнайтед» тен Хага - например, в прошлом сезоне манкунианцы выиграли все 6 игр, когда француз выходил в старте.

Аналогичная ситуация была и при Оле-Гуннаре Сульшере.

Вот статистика этого сезона.

Правда вчера у Антони игра не шла, его даже можно считать виновником одного из голов - после навеса Зиеша со штрафного Марсьяль не дотянулся до мяча в попытке выбить его головой, а когда вратарь Онана бросился к мячу, то пропустил его под собой.