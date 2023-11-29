😖 У «Манчестер Юнайтед» есть только один способ выйти из группы. Считаем расклады

Ничья в пятом туре Лиги чемпионов оставила «Манчестер Юнайтед» призрачные шансы на выход из группы.

Помимо того, что подопечных Эрика тен Хага устроит только победа в матче с «Баварией», нужны еще два условия: победа «Мюнхена» над датчанами сегодня, а также ничья «Копенгагена» с «Галатасараем» 12 декабря.

И если победа «Баварии» над «Копенгагеном» не выглядит чем-то невероятным, то ничья турков и датчан в последнем туре кажется сомнительной, учитывая, что в плей-офф может выйти лишь одна из этих команд.

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