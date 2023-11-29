United Tweets
Блог

😖 У «Манчестер Юнайтед» есть только один способ выйти из группы. Считаем расклады

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Бавария Бавария
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Ничья в пятом туре Лиги чемпионов оставила «Манчестер Юнайтед» призрачные шансы на выход из группы.

Помимо того, что подопечных Эрика тен Хага устроит только победа в матче с «Баварией», нужны еще два условия: победа «Мюнхена» над датчанами сегодня, а также ничья «Копенгагена» с «Галатасараем» 12 декабря.

И если победа «Баварии» над «Копенгагеном» не выглядит чем-то невероятным, то ничья турков и датчан в последнем туре кажется сомнительной, учитывая, что в плей-офф может выйти лишь одна из этих команд.

Ваши ставки?

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Дубовик
Пост на несколько предложений и всё равно ошибка.
Зачем Манчестеру "победа Мюнхена над датчанами сегодня", если вполне и ничья подходит
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Назаров
Нам все ясно. Ждем следующий сезон и лч
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шарков
Мю устроит ничья Копенгагена сегодня, или минимальная победа Копенгагена в последнем туре. Считать то научитесь
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Billy_Shears
Ответ Павел Назаров
Нам все ясно. Ждем следующий сезон и лч
На счет этого..
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maks_tm
Ответ Yri Yrov
Тен Хаг уволят уже в следующем сезоне а может весной. надеюсь. хотя сам очень хотел его в мю.
Да хоть завтра, клуб от этого будет только выиграть в игровом плане
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
udod
да дождитесь окончания второго матча
и почему только победа Баварии сегодня устраивает? если ничья, и в последнем туре датчане с турками играют в ничью, а МЮ выигрывает - манки идут дальше
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MARELLE 29
Я как фанат МЮ,который прочувствовал СТОЛЬКО БОЛИ ЗА 2022/23 И 2023/24,что уже сразу думаю о об матчах АПЛ,ПОТОМУ КОГДА Я ОЖИДАЮ ХОТЬ КАКОЙ ТО НАДЕЖДЫ,ЧУДА ИЛИ ЧЕГО ТО ЕЩЕ МОЯ КОМАНДА ВСЕГДА ЭТИ НАДЕЖДЫ ОБЛАМЫВАЕТ,поэтому для меня уже проще смотреть на итог матча,нежели чувствовать быстрый ритм сердца во время матча и потом быть макс убитым весь следущий день после матча
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексѣй Пестовъ
Ответ Павел Назаров
Нам все ясно. Ждем следующий сезон и лч
С такими результатами разве что Лига Конференций
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Veles3101
учитывая текущее положение дел - выход Копенгагена со второго места уже не выглядит чем-то абсурдным
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadim Grabovskiy
Ответ MARELLE 29
Я как фанат МЮ,который прочувствовал СТОЛЬКО БОЛИ ЗА 2022/23 И 2023/24,что уже сразу думаю о об матчах АПЛ,ПОТОМУ КОГДА Я ОЖИДАЮ ХОТЬ КАКОЙ ТО НАДЕЖДЫ,ЧУДА ИЛИ ЧЕГО ТО ЕЩЕ МОЯ КОМАНДА ВСЕГДА ЭТИ НАДЕЖДЫ ОБЛАМЫВАЕТ,поэтому для меня уже проще смотреть на итог матча,нежели чувствовать быстрый ритм сердца во время матча и потом быть макс убитым весь следущий день после матча
Как же я тебя понимаю... До глубины души... после этих неудачных результатов несколько дней как в воду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eledsul1
Ответ udod
да дождитесь окончания второго матча и почему только победа Баварии сегодня устраивает? если ничья, и в последнем туре датчане с турками играют в ничью, а МЮ выигрывает - манки идут дальше
Мю выигрывает - это уже смешно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярослав Федянин
Ответ Алексѣй Пестовъ
С такими результатами разве что Лига Конференций
мю в апл 3 очка до топ 4
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Egobrain
был уже такой расклад у ЦСКА однажды.
спойлер - все сложилось, как надо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DMEKS
Будем надеяться что Галатасарай пройдет дальше, супер команда, удачи 12 декабря.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Цыбулин
Поскольку наша сборная отстранена от всех турниров-наши любимые "Расклады" перед последним туром,перешли МЮ)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wex815
Эх, вроде должен как-то рофлить и смеяться, но так не хочется, вообще не смешно, да и никогда к МЮ не испытывал неприязни... Держитесь, манкунианцы...
Мы дождались в кои-то веки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Veles3101
какой смысл тратить все эти бабки на отступные если просто можно было оставить Сульшера
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Romuliq
Лысый шарлатан, на выход!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
faridabuimam
Были времена когда андерсона и бебе считали неудачными приобретениями 🤦‍♀️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jeremy Fraser
"Ничья турков и датчан в последнем туре кажется сомнительной", сомнительна, а точнее невозможна победа МЮ над Баварией, всё остальное на этом фоне гораздо вероятнее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maks_tm
Какой выход в плей-офф? Лишь бы не опозориться дома против Баварии
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yri Yrov
Тен Хаг уволят уже в следующем сезоне а может весной. надеюсь. хотя сам очень
хотел его в мю.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий