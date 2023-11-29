😖 У «Манчестер Юнайтед» есть только один способ выйти из группы. Считаем расклады
Ничья в пятом туре Лиги чемпионов оставила «Манчестер Юнайтед» призрачные шансы на выход из группы.
Помимо того, что подопечных Эрика тен Хага устроит только победа в матче с «Баварией», нужны еще два условия: победа «Мюнхена» над датчанами сегодня, а также ничья «Копенгагена» с «Галатасараем» 12 декабря.
И если победа «Баварии» над «Копенгагеном» не выглядит чем-то невероятным, то ничья турков и датчан в последнем туре кажется сомнительной, учитывая, что в плей-офф может выйти лишь одна из этих команд.
Ваши ставки?
Зачем Манчестеру "победа Мюнхена над датчанами сегодня", если вполне и ничья подходит
и почему только победа Баварии сегодня устраивает? если ничья, и в последнем туре датчане с турками играют в ничью, а МЮ выигрывает - манки идут дальше
спойлер - все сложилось, как надо
Мы дождались в кои-то веки
хотел его в мю.