Вот это джентльмен. Как игрок «МЮ» помог одной из самых сексуальных футболисток избежать внимания парней в ночном клубе

Маркус Рэшфорд неоднознано начал сезон: англичанин по-прежнему создает опасные моменты, но не справляется в нужный момент – при 4,1 xG с игры Рэшфорд забил только один мяч. В выходные забил «Эвертону» с пенальти и прервал безголевую серию. Хочется верить, что это поможет ему снова обрести уверенность.

А это история про то, как Рэшфорд справился в нужный момент.

В апреле 2023-го Маркус помог футболистке сборной Швейцарии и «Астон Виллы», защитив ее от лишнего внимания в ночном клубе. Алиша Леман – одна из самых популярных футболисток в мире. На ее соцсети подписаны 13 миллионов человек, поэтому неудивительно, что в ночном клубе вокруг нее собралось много парней.

Рэшфорд попросил персонал отвести ее в VIP-зал, чтобы обеспечить безопасность. Chinawhite Manchester писал: «Маркус пригласил ее и ее друзей присоединиться к его компании. Они встретились впервые, но он знал об Алише».

Общение ограничилось несколькими фразами и благодарностью со стороны Леман, после чего они продолжили веселиться со своими друзьями.