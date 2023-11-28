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Вот это джентльмен. Как игрок «МЮ» помог одной из самых сексуальных футболисток избежать внимания парней в ночном клубе

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Маркус Рэшфорд неоднознано начал сезон: англичанин по-прежнему создает опасные моменты, но не справляется в нужный момент – при 4,1 xG с игры Рэшфорд забил только один мяч. В выходные забил «Эвертону» с пенальти и прервал безголевую серию. Хочется верить, что это поможет ему снова обрести уверенность.

А это история про то, как Рэшфорд справился в нужный момент.

В апреле 2023-го Маркус помог футболистке сборной Швейцарии и «Астон Виллы», защитив ее от лишнего внимания в ночном клубе. Алиша Леман – одна из самых популярных футболисток в мире. На ее соцсети подписаны 13 миллионов человек, поэтому неудивительно, что в ночном клубе вокруг нее собралось много парней.

I'm a proper footballer' – Alisha Lehmann has more Instagram followers than Roger Federer, Tommy Fury and Jack Grealish but explains priorities are on the pitch
Tennis Player Shoots His Shot With Swiss Soccer's Alisha Lehmann After She Grabs A Racket & Hits The Court – OutKick

Рэшфорд попросил персонал отвести ее в VIP-зал, чтобы обеспечить безопасность. Chinawhite Manchester писал: «Маркус пригласил ее и ее друзей присоединиться к его компании. Они встретились впервые, но он знал об Алише».

Общение ограничилось несколькими фразами и благодарностью со стороны Леман, после чего они продолжили веселиться со своими друзьями.

9 комментариев
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Хаскерс
А зачем она пришла в клуб то? Музыку послушать? Не обращайте на меня внимания, мальчики…
+16
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Redsfan
Ответ Хаскерс
А зачем она пришла в клуб то? Музыку послушать? Не обращайте на меня внимания, мальчики…
Ну, представляете, некоторые действительно ходят в клубы потанцевать под музыку, а не искать себе парней.

Так бывает, ага
+19
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+12
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andyon
Ну какой же депутат без ВИП-зала?
+5
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+5
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sarov
Где фото в купальнике с превью? Я что, сюда новость зашел прочитать??
+4
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+4
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Censormorum
Ответ podkop09
Да это бесполезно объяснять, еще про одежду могут предъявлять, декольте или юбка с их точки зрения вульгарные, значит специально надела, чтобы обязательно с кем то переспать в этот день. И если их отшивают, то возмущаются
И вообще она сама виновата.
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podkop09
Ответ Redsfan
Ну, представляете, некоторые действительно ходят в клубы потанцевать под музыку, а не искать себе парней. Так бывает, ага
Да это бесполезно объяснять, еще про одежду могут предъявлять, декольте или юбка с их точки зрения вульгарные, значит специально надела, чтобы обязательно с кем то переспать в этот день. И если их отшивают, то возмущаются
+4
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Александр Самбур
на что там 13 лямов то подписались?без грима обыкновенная телка
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Спонсор из Скандинавии
Ответ podkop09
Да это бесполезно объяснять, еще про одежду могут предъявлять, декольте или юбка с их точки зрения вульгарные, значит специально надела, чтобы обязательно с кем то переспать в этот день. И если их отшивают, то возмущаются
мне кажется, вы недопонял его клиент. там был сарказм в конце. все не против в клубе познакомиться. но не у всех получается)
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