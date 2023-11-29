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Тен Хагу задали провокационный вопрос о страданиях «МЮ». Тренер ответил достойно

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Новый уровень журналистики.

«Манчестер Юнайтед» приходится в этом сезоне очень непросто: травмы выкашивали одного игрока за другим, результаты на старте сезона тоже оставляли желать лучшего. Однако в октябре команда постепенно начала вставать на ноги: победы стали приходить чаще, ключевые футболисты понемногу восстанавливались, а яркий выигрыш в матче с «Эвертоном» (3:0) придал «дьяволам» уверенности.

Но критика в адрес Эрика тен Хага не утихает. Многие фанаты и эксперты уверены, что смена тренера может переломить ситуацию и резко улучшить результаты «МЮ». Ко всему прочему кризис манкунианцев очень развлекает публику и приносит немало трафика многочисленным изданиям, в чем честно признался Мэтт Смит, который на днях взял интервью у босса команды.

Журналист напрямую спросил у Тен Хага: «Как вы думаете, в этом сезоне у «Манчестер Юнайтед» будет прогресс или случится очередной кризис, который нам так нравится наблюдать извне?»

Эрик несколько обалдел от такого заявления, но ответил: «Ах, так вам это нравится? Окей, это довольно честно. Вы сами увидите. Но нам все равно на все это».

Спровоцировать не вышло.

3 комментария

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stanvixx
Четко заткнул журналюгу. Как обычно: "собаки лают.."
+7
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2ran
Журналист от бога.
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NikoVinkovic
МЮ при Тен Хаге напоминает Милан при тренере Леонардо. Тогда тоже на старте посыпались, сгорели Интеру без шансов 0:4, пресса писала о том, что Леонардо ну вообще не тренер, а недоброжелатели только и радовались, и желали, чтобы физрук подольше оставался у руля. А потом выдали такую серию побед, что сразу взлетели в чемпионскую гонку и даже великий Интер Моуриньо занервничал.
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