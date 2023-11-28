🤔 «Может его просто из дома выгнали?». Сотрудники базы «МЮ» отметили важное изменение в работе тен Хага

По информации The Sun, Эрик тен Хаг в последнее время стал очень долго пребывать на базе «МЮ».

Сотрудники клуба отмечают, что голландец приезжает на тренировочную базу еще до 7 утра и остается там до 20:30, чем удивляет даже охранников и работников кухни.

53-летний тренер уезжает с базы на несколько часов во второй половине дня, а потом снова возвращается в Каррингтон.

Фанаты не спешат делать выводы.

💭 «Фергитайм?».

💭 «Пусть результаты на поле говорят сами за себя».

💭 «Мы хотим быть продуктивными и в то же время эффективными. Нет смысла усердно работать, если это будет бессмысленно, не так ли?».

💭 «Это похвально».

💭 «Посмотрим, насколько это оправдано».

💭 «Может его просто из дома выгнали?».