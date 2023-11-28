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🤔 «Может его просто из дома выгнали?». Сотрудники базы «МЮ» отметили важное изменение в работе тен Хага

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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По информации The Sun, Эрик тен Хаг в последнее время стал очень долго пребывать на базе «МЮ».

Сотрудники клуба отмечают, что голландец приезжает на тренировочную базу еще до 7 утра и остается там до 20:30, чем удивляет даже охранников и работников кухни.

53-летний тренер уезжает с базы на несколько часов во второй половине дня, а потом снова возвращается в Каррингтон.

Фанаты не спешат делать выводы.

💭 «Фергитайм?».

💭 «Пусть результаты на поле говорят сами за себя».

💭 «Мы хотим быть продуктивными и в то же время эффективными. Нет смысла усердно работать, если это будет бессмысленно, не так ли?».

💭 «Это похвально».

💭 «Посмотрим, насколько это оправдано».

💭 «Может его просто из дома выгнали?».

7 комментариев

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Огонь Твоей Души
Когда нужно опубликовать новость, а в голове пустота
+12
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MARELLE 29
Ответ Will Turner
просто человек работает и пытается сделать крепкую команду
Многие это просто не понять,им проще какую то залупу написать чем ДУМАТЬ ГОЛОВОЙ
+1
0
+1
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Руслан Саидов
Секрет в хорошей кухни)
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Сан Икер
может понял что скоро турнут, и решил максимализировать время своего пребывания для будущего резюме - "опыт работы: Каррингтон 1800+ часов" ?
+2
-2
0
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Will Turner
просто человек работает и пытается сделать крепкую команду
0
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Ola BP
Ответ Георгий Ефремов
Не в Англии)
В клубах то явно не эти помои готовят)
0
0
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