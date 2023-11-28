🤔 «Может его просто из дома выгнали?». Сотрудники базы «МЮ» отметили важное изменение в работе тен Хага
По информации The Sun, Эрик тен Хаг в последнее время стал очень долго пребывать на базе «МЮ».
Сотрудники клуба отмечают, что голландец приезжает на тренировочную базу еще до 7 утра и остается там до 20:30, чем удивляет даже охранников и работников кухни.
53-летний тренер уезжает с базы на несколько часов во второй половине дня, а потом снова возвращается в Каррингтон.
Фанаты не спешат делать выводы.
💭 «Фергитайм?».
💭 «Пусть результаты на поле говорят сами за себя».
💭 «Мы хотим быть продуктивными и в то же время эффективными. Нет смысла усердно работать, если это будет бессмысленно, не так ли?».
💭 «Это похвально».
💭 «Посмотрим, насколько это оправдано».
💭 «Может его просто из дома выгнали?».
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