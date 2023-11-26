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Маркус Рэшфорд организовал шикарное романтическое свидание для бывшей невесты

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Есть подозрения, что Маркус Рэшфорд хочет вернуться к бывшей невесте и подруге детства Люсии Лой после того, как на прошлой неделе организовал свидание в шикарном ресторане.

26-летний футболист арендовал подвал французского винного бара в Манчестере на 18 мест.

В баре продаются бутылки шампанского по цене 950 фунтов за штуку.

Источник сообщил: «Они часами смеялись и шутили. Это место он забронировал его целиком только для них двоих».

Молодые люди попали в объективы камер после свидания, но Люсия была без обручального кольца, ранее подаренного Маркусом.

Издание The Sun сообщило, что в июне пара рассталась несмотря на помолвку. Рэшфорд и Лой были вместе с 15 лет, а в своем расставании винили пандемию и карантин.

4 комментария

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#SharkTeam
В этом сезоне о бабах Рэшфорда пишут чаще чем о его голах
+7
-2
+5
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SpainFan
В своем расставании винили пандемию и карантин, wtf?
+2
0
+2
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Lion Lionich
Вот в чем причина неудач Реша?!Ща как заиграет ..
0
0
0
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Tollie
Ответ SpainFan
В своем расставании винили пандемию и карантин, wtf?
достала его ежедневной "пилой", как оказались заперты в 4 стенах 24/7, с кем не бывает)
0
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0
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