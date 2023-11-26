Маркус Рэшфорд организовал шикарное романтическое свидание для бывшей невесты

Есть подозрения, что Маркус Рэшфорд хочет вернуться к бывшей невесте и подруге детства Люсии Лой после того, как на прошлой неделе организовал свидание в шикарном ресторане.

26-летний футболист арендовал подвал французского винного бара в Манчестере на 18 мест.

В баре продаются бутылки шампанского по цене 950 фунтов за штуку.

Источник сообщил: «Они часами смеялись и шутили. Это место он забронировал его целиком только для них двоих».

Молодые люди попали в объективы камер после свидания, но Люсия была без обручального кольца, ранее подаренного Маркусом.

Издание The Sun сообщило, что в июне пара рассталась несмотря на помолвку. Рэшфорд и Лой были вместе с 15 лет, а в своем расставании винили пандемию и карантин.