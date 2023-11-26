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Фанаты выяснили, что на результативность Маркуса Рэшфорда влияет любовь! Болельщики привели убедительную статистику

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Кажется, скоро Маркус вновь будет радовать нас голами.

Рэшфорд разочаровывает фанатов своей результативностью в новом сезоне. На данный момент у нападающего лишь 4 результативных действия: 1 гол и 3 ассиста. Показатели очень плачевные, особенно в сравнении с прошлым сезоном, когда Маркус показал свою лучшую результативность в карьере: 30 голов и 11 ассистов.

Болельщики гадали, в чем же причина такого спада, и, кажется, наконец нашли ответ. На него их натолкнул новый материал от The Sun.

Британский таблоид сообщил, что Рэшфорд, возможно, вновь сошелся со своей экс-невестой Люсией Лои. Они начали встречаться, когда обоим было по 15 лет, но их отношения дважды давали трещину.

В первый раз они расстались в мае 2021 года, не выдержав сложностей карантинного образа жизни во время пандемии коронавируса. В 2022 году пара возобновила отношения, и в мае Маркус сделал Люсии предложение. Однако в июле 2023 года они вновь разошлись.

И вот на днях Рэшфорда и Лои вновь заметили вместе. Парочка провела вечер во французском винном баре, и, как источник сообщил The Sun, все прошло прекрасно:

«Они часами смеялись и шутили. Это очень хорошее место, и он забронировал его целиком только для них двоих. Он не мог перестать улыбаться».

Так как же их отношения связаны с результатами Маркуса на поле?

Один пользователь твиттера заметил, что в периоды, когда пара была порознь, результативность Маркуса была устрашающе низкой. Но, как только они сходились вновь, ситуация менялась кардинально. Посмотрите сами:

Взаимосвязь между этими двумя факторами сложно отрицать.

Ну что, теперь ждем много голов от Маркуса?

10 комментариев

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red hikkikomori
Вечно ему что-то мешает : то Сульшер, который его с травмой заставлял играть, то Роналду у него голы забирает, то девка
+21
-1
+20
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exshepardjack
Ответ red hikkikomori
Вечно ему что-то мешает : то Сульшер, который его с травмой заставлял играть, то Роналду у него голы забирает, то девка
то со школьниками и их обедами проблемки решает
+14
0
+14
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aya
Girl next door, симпатичная девчонка! Надеюсь Рэши воспрянет!))
+2
0
+2
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saionera
типа бывшая развинула "рогатку" и голы пошли,так вот от чего результативность зависит,опупеть
+5
-3
+2
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gigga1
Счастья молодым
+1
0
+1
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OldRedWhite
Если его любовь снижает производительность труда , то это вредное буржуазное чувство !
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Steppenwolf
Ну, кому, как не Зе Сан писать о таких тонкостях футбола.😅
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outlook
"Кабаки и бабы доведут до цугундера"
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Argilac Durrandon
Ответ red hikkikomori
Вечно ему что-то мешает : то Сульшер, который его с травмой заставлял играть, то Роналду у него голы забирает, то девка
Все мы люди, и у футболистов есть жизнь за пределами поля.
+1
-1
0
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