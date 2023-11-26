Фанаты выяснили, что на результативность Маркуса Рэшфорда влияет любовь! Болельщики привели убедительную статистику

Кажется, скоро Маркус вновь будет радовать нас голами.

Рэшфорд разочаровывает фанатов своей результативностью в новом сезоне. На данный момент у нападающего лишь 4 результативных действия: 1 гол и 3 ассиста. Показатели очень плачевные, особенно в сравнении с прошлым сезоном, когда Маркус показал свою лучшую результативность в карьере: 30 голов и 11 ассистов.

Болельщики гадали, в чем же причина такого спада, и, кажется, наконец нашли ответ. На него их натолкнул новый материал от The Sun.

Британский таблоид сообщил, что Рэшфорд, возможно, вновь сошелся со своей экс-невестой Люсией Лои. Они начали встречаться, когда обоим было по 15 лет, но их отношения дважды давали трещину.

В первый раз они расстались в мае 2021 года, не выдержав сложностей карантинного образа жизни во время пандемии коронавируса. В 2022 году пара возобновила отношения, и в мае Маркус сделал Люсии предложение. Однако в июле 2023 года они вновь разошлись.

И вот на днях Рэшфорда и Лои вновь заметили вместе. Парочка провела вечер во французском винном баре, и, как источник сообщил The Sun, все прошло прекрасно:

«Они часами смеялись и шутили. Это очень хорошее место, и он забронировал его целиком только для них двоих. Он не мог перестать улыбаться».

Так как же их отношения связаны с результатами Маркуса на поле?

Один пользователь твиттера заметил, что в периоды, когда пара была порознь, результативность Маркуса была устрашающе низкой. Но, как только они сходились вновь, ситуация менялась кардинально. Посмотрите сами:

Взаимосвязь между этими двумя факторами сложно отрицать.

Ну что, теперь ждем много голов от Маркуса?