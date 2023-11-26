Тен Хаг раскритиковал расписание матчей: «Мы уже вышли за пределы, с которыми игроки могут справиться»

«Каждый менеджер жалуется на график», - сказал Эрик тен Хаг на своей недавней пресс-конференции.

«Каждый менеджер. Вчера я слышал заявления Томаса Тухеля. Каждый менеджер.

Тем не менее, они продолжают добавлять игры в расписание. В следующем году они снова добавят в расписание две игры. Я думаю, мы уже вышли за пределы, с которыми игроки могут справиться».

Тренер «Манчестер Юнайтед» продолжил: «И то, что мы видим сейчас в первых 12 играх Премьер-лиги, физические стандарты еще выше по сравнению с прошлым годом.

Не только «Манчестеру» приходится пройти через трудный график матчей, но и каждой команде, участвующей во многих соревнованиях в Европе.

И винить наши травмы в расписании матчей также не имеет смысла, потому что мы не единственные, кто проходит через это".