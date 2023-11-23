«Наши результаты на выезде хороши»: Тен Хаг с позитивом смотрит на ближайшие матчи «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. В группе Лиги чемпионов «дьяволы» расположились на последнем месте, набрав всего три очка в четырех матчах.

Но Тен Хаг считает, что его команда «движется в правильном направлении».

Впереди у «Юнайтед» три выездных матча. «Красные дьяволы» навестят «Эвертон», «Галатасарай» и «Ньюкасл».

Тен Хаг с позитивом смотрит на предстоящие встречи:

«Все игры очень важны. Но надо сказать, что наши результаты на выезде в этом сезоне пока очень хороши. В этих играх мы можем показать уверенность в себе и своих силах. Но двигаться нужно постепенно – от матча к матчу. Первая игра [с «Эвертоном»] самая важная, мы с нетерпением ждем ее.

Вы могли видеть, что эта команда [«МЮ»] показывает индивидуальность и характер во враждебных условиях, как в Копенгагене. Мы справляемся с этим. Я чувствую себя вполне комфортно вдали от дома».

А вы разделяете ощущения Тен Хага?