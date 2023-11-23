«Мы движемся в правильном направлении». Тен Хаг обнадежил фанатов «МЮ», заявив, что самый трудный отрезок сезона позади 🤭

Эрик тен Хаг считает, что самый трудный отрезок сезона для «МЮ» уже позади.

«Мы прошли уже треть сезона. Это был трудный старт, но я думаю, что мы наверстываем упущенное. Из последних пяти игр мы выиграли четыре. Так что у нас хорошее настроение, и мы движемся в правильном направлении.

Прежде чем мы вступим в сложный декабрьский отрезок, нам нужно зарядиться уверенностью.

Мы надеемся, что сможем держаться в рамках 12-14 игроков, строя команду, ведь раньше это было проблемой. Каждый раз нам приходилось меняться, что мешало решать остальные проблемы.

Это хороший знак того, что мы продвигаемся вперед.

Вы видите, что наши конкуренты тоже теряют очки. В Премьер-лиге нет легких игр. Не стоит обращать внимания на крики за спиной», - заявил тен Хаг.

Какое место займет «МЮ» в этом сезоне?