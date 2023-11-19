Уйдет ли Марсьяль в январе? Отвечает Фабрицио Романо

Антони Марсьяль уже давно не является игроком стартового состава «Манчестер Юнайтед», и новый сезон он начал не лучше — нападающей провел лишь 396 минут на поле в 15 матчах.

Многие фанаты задаются вопросом, не планирует ли клуб с ним расстаться, и Фабрицио Романо объяснил, как с этим обстоят дела на данный момент.

В интервью для канала The United Stand инсайдер сказал, что несколько клубов заинтересованы в подписании французского форварда в январе, и, если «дьяволы» получат хорошее предложение, то они с удовольствием продадут игрока.

Как объяснил Романо, скорее всего это станет возможно только в случае, если в топ-лигах произойдет несколько трансферов нападающих, которых на данный момент не так много и на которых большой спрос. Если один из интересующихся клубов потеряет своего форварда в январе, то они могут прийти за Марсьялем.

В обратном случае Антони останется в «МЮ», чтобы и дальше выполнять роль игрока ротации. На данный момент француз обычно выходит на поле на замену Расмусу Хейлунду, а в стартовом составе он появлялся лишь дважды.