«МЮ» разработал систему поддержки выпускников академии. По ней в клуб могут вернуться 227 человек

Отличная помощь тем, у кого не сложилось.

Новая программа «Юнайтед» позволит выпускникам академии вернуться назад и получить помощь пережить разочарование от того, что они не смогли добиться успеха.

Кампания стартует в начале следующего года и призвана улучшить поддержку, оказываемую выпускникам академии. Всего по такой программе могут вернуться, по некоторым подсчетам, 227 человек.

Руководство «красных дьяволов» потратило на разработку последние полтора года. Программа обеспечит официальный доступ к поддержке, помощи и советам.

Директор академии Ник Кокс рассказал про стратегию, направленную на то, чтобы проект отвечал потребностям и запросам выпускников академии.

Вот что Кокс сказал The Telegraph: «Мы считаем своим долгом заботиться и поддерживать ребят еще долгое время после того, как они покинут нас. Будучи молодыми игроками, они берут на себя большие обязательства по участию в нашей системе. Мы считаем, что это обязательство заслуживает постоянной поддержки с нашей стороны.

Мы постоянно совершенствуем то, что мы делаем, почему мы это делаем и можем ли мы делать это лучше. Мы считаем, что необходимо формализовать некоторые виды последующей помощи и поддержки.

Риск неформального подхода заключается в том, что в итоге вы общаетесь с молодыми людьми, которых вы знаете, которые занимают видное место в вашем сознании и отчаянно хотят вернуться. Но вы можете упустить молодого человека, который действительно нуждается в вашей поддержке.

Если мы позволим сообществу взаимодействовать между собой, то сможем оказать огромную поддержку всей этой категории людей. Наша программа должна быть яркой, творческой, экспериментальной».

В клубе намерены проводить по четыре мероприятия в год и надеются, что, создав эту программу, бывшие выпускники академии смогут взаимодействовать друг с другом и повышать качество «поствыпускного» обеспечения.