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Мерто готовится к уходу из «МЮ»: у клуба будет новый футбольный директор

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Дни Джона Мерто на посту футбольного директора «Манчестер Юнайтед» сочтены. Сообщается, что «Юнайтед» планирует сменить Мерто на посту футбольного директора в рамках радикальных изменений на фоне предстоящих инвестиций со стороны Ineos Group.

Manchester Evening News сообщает, что Мерто «определенно уходит».

Генеральный директор Ричард Арнольд ушел в отставку на прошлой неделе после 16 лет работы в клубе, и, как ожидается, его заменит Жан-Клод-Блан.

Предполагается, что сэр Джим Рэтклифф, основатель Ineos, провел виртуальную встречу с сопредседателем United Джоэлом Глейзером по поводу возможных кадровых изменений.

 

3 комментария

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Steppenwolf
Надеюсь, возьмут кого-нибудь с опытом в этой сфере и со связями с хорошими агентами.
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